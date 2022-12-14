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В ДНР назвали ошибочной информацию о гибели мужчины при обстреле Донецка

Штаб ДНР: мужчина, о гибели которого сообщалось при обстреле Донецка, выжил
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Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
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Мужчина, о гибели которого сообщалось при обстреле Донецка, выжил. Об этом в среду, 14 декабря, заявили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее в штабе сообщили, что мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка.

«По уточненным данным, мужчина в Киевском районе выжил, получив ранение при обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.)», — говорится в Telegram-канале штаба.

В этот же день стало известно, что утром украинские войска выпустили в сторону Киевского района 12 снарядов натовского калибра (155 мм). Позднее, около 11:15 мск, в сторону района было выпущено еще несколько ракет из «Градов».

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена» и аэропорт, разрушенный в результате боев. На протяжении восьми лет район регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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