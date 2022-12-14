Автомобилист сбил на переходе в Казани женщину с ребенком и скрылся
В Казани водитель легковой машины сбил на полной скорости женщину с ребенком и скрылся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Наезд произошел 14 декабря на улице Бигичева. Водитель «Лады» сбил 60-летнюю женщину и восьмилетнего ребенка, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
Женщина получила ушиб носа и колена, от госпитализации она отказалась. Ребенка доставили в детскую республиканскую больницу для обследования.
Водитель с места аварии скрылся. Ведется розыск.
30 ноября в Иркутске в результате наезда автомобиля пострадала 12-летняя девочка, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель с места происшествия скрылся.