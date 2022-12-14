Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев

Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов (УТД) для жителей Калининградской области. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«УТД не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, в связи с ужесточением процедуры у жителей Калининградской области практически нет возможности осуществлять транзит через Литву на личном автотранспорте.

«Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД», — отметил Алиханов.

Глава области также рассказал, что калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы. По его словам, они переориентировались на морские перевозки.

В июне вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобными и экономически целесообразными.