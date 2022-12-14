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Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
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Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Литва усложнила процедуру получения упрощенных транзитных документов (УТД) для жителей Калининградской области. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
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«УТД не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдает. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму. Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперед», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, в связи с ужесточением процедуры у жителей Калининградской области практически нет возможности осуществлять транзит через Литву на личном автотранспорте.

«Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД», — отметил Алиханов.

Глава области также рассказал, что калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы. По его словам, они переориентировались на морские перевозки.

В июне вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобными и экономически целесообразными.

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