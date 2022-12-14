Диетолог предупредила об опасных последствиях переедания мандаринов

Переедание мандаринов может быть опасно и грозит неприятными последствиями. Об этом врач-диетолог Елена Соломатина предупредила в среду, 14 декабря. Также она рассказала о том, какое количество мандаринов можно съедать в день.

По словам специалиста, переедание может привести к высыпаниям на коже и другим аллергическим реакциям.

«Некоторые знакомятся с цитрусовыми аллергиями только после того, как съели очень много мандаринов. Любая аллергия — это испуг организма. Что-то в него поступило в очень большом количестве, и он не знает, что с этим делать, он пугается и выдает разные реакции», — отметила диетолог в беседе с Lenta.Ru.

Также Соломатина объяснила, что в мандаринах содержится много клетчатки, поэтому переедание может привести к диспептическим явлениям, например, изжоге и метеоризму. Это особенно характерно для тех, кто не привык к потреблению большого количества клетчатки.

«Еще там есть кислоты. У тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, могут обостриться гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, эзофагиты, особенно если съесть мандарины на голодный желудок», — предостерегла она.

Диетолог отметила, что в среднем можно съедать по четыре мандарина в день, и лучше не все сразу.

Ранее, 13 декабря, диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева сообщила, что глинтвейн обладает разнообразными полезными свойствами, в том числе бактерицидными, пишет «Москва 24».

Она объяснила, что глинтвейн имеет свойства антидепрессанта благодаря добавленным специям, травам и фруктам. Также напиток способствует понижению давления и повышению аппетита. Помимо этого, глинтвейн обладает бактерицидными свойствами и помогает сохранить эластичность сосудов, сообщается на сайте kp.ru.

При этом эндокринолог предупредила, что не следует забывать о высокой калорийности напитка, передает «Федеральное агентство новостей».