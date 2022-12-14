В Госдуме указали на разногласия в Евросоюзе по потолку цен на ресурсы из РФ

Разногласия между странами — членами Евросоюза (ЕС) сказываются на принятии решений по российским ресурсам. Об этом 14 декабря заявил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg со словами вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который сообщил, что ЕС продолжит вести диалог относительно введения потолка цен на газ из РФ, сейчас же компромисса между сторонами достичь не удалось.

Как подчеркнул Гладких, разногласия внутри стран ЕС сказываются на принятии решений, «и те последствия, которые возникают от данной повестки, в том числе влияют на рынок».

«Здесь, помимо внутренних и внешних разногласий в странах ЕС, попытка ослабить стоимость российских ресурсов. Но так или иначе этот процесс либо ударит экономически по ЕС в ближайшее время, либо это будет долгосрочным затяжным процессом, который будет постепенно ослабевать экономику Европы», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

22 ноября в Еврокомиссии предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (€275 за 1 МВт·ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Правительство Венгрии признало, что сможет поддерживать потолок цен на топливо только в том случае, если поставки энергоносителей из России будут стабильными. Так, в конце ноября глава венгерского МИДа Петер Сийярто сказал, что Венгрия намерена выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Он уточнил, что инициативы Брюсселя ведут к дальнейшему росту цен на нефть и природный газ.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.