Европа начала закупать рекордные объемы дизеля из-за санкций

В первые 10 дней декабря европейские страны закупили уже более 16 млн баррелей дизеля, половина поставок которых приходится на Россию. Если Европа продолжит закупки в таком же темпе, то общий показатель станет самым высоким с 2016 года. Об этом сообщило 14 декабря агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что в такой спешке страны Евросоюза закупают дизельное топливо из-за скорого запрета на поставки нефтепродуктов из РФ.

«Европа доставляет дизельные грузы со всего мира почти рекордными темпами в преддверии грядущего запрета на поставки от своего крупнейшего внешнего поставщика», — отмечает агентство.

Указано, что почти половина декабрьского импорта дизельного топлива была из России.

«Это означает, что ЕС еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он полностью откажется от топлива страны», — говорится в сообщении.

С 5 декабря вступили в силу запрет Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже $60 за баррель. С 5 февраля такие же меры начнут действовать и в отношении нефтепродуктов.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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