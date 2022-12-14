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Месси повторил рекорд Маттеуса по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира

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Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира, передает телеканал «Известия». Месси может установить рекорд по количеству матчей на чемпионате мира на турнире в Катаре, если примет участие в игре за 3‑е место или финале.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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