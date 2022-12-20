Щит и меч: почему День работника органов безопасности отмечается 20 декабря

105 лет назад, 20 декабря 1917 года, Россия впервые узнала аббревиатуру ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем немедленно приступила к работе по обеспечению безопасности молодой советской республики. В истории отечественных спецслужб эта дата стала важной точкой отсчета . «Известия» вспоминают, как это было.

«Кто наведет порядок?»

В первые недели после октября 1917 года для революционного правительства не было более болезненной проблемы, чем саботаж чиновничества. Как говаривал император Николай I, «Россия держится на столоначальниках». Именно они отнеслись к большевикам наиболее враждебно. И в большинстве своем были уверены, что власть народных комиссаров станет лишь кратким эпизодом в истории России. Чиновники нередко просто закрывали двери перед представителями «диктатуры пролетариата». Чтобы прекратить саботаж требовался инструмент принуждения.

И это была не единственная проблема. Полицейского аппарата в столицах не стало вскоре после Февральской революции. Неудивительно, что в крупных городах начался разгул преступности. В воспоминаниях Владимира Бонч-Бруевича сохранилась отчаянная реплика Ленина: «Неужели у нас не найдется свой Фукье-Тенвиль (общественный обвинитель Революционного трибунала во времена Французской революции, казнен в 1795 году по обвинению в заговоре в пользу «планов врагов народа и Республики» и убийстве «под видом суда бесчисленной массы французов всякого возраста и обоего пола». — «Известия»), который наведет порядок в деле борьбы с контрреволюцией?»

Щит и меч_1 Февральская революция. На снимке: солдаты переходят на сторону восставших Фото: ТАСС

Никаких эффективных инструментов для поддержания «диктатуры пролетариата» у большевиков в первые недели после взятия Зимнего не было. Действовал революционный трибунал, формировались отряды милиции. Но не хватало главного, «окончательного» штаба, в котором можно было бы и решать оперативные задачи, и воспитывать профессионалов, умеющих защищать интересы государства, которое еще только создавалось.

В свое время — еще до Октября — Ленин утверждал, что диктатура пролетариата станет первым послереволюционным этапом на пути к коммунистическому обществу. А диктатура не может продержаться без карательного аппарата. Правда, вождь мирового пролетариата предсказывал, что период сопротивления новой власти будет кратким. Писал Ленин и о том, что специальный постоянный орган подавления большевикам не понадобится.

Щит и меч_2 Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Петроград. Матросы Балтийского флота проверяют документы на улицах города Фото: РИА Новости

С ним соглашались и соратники, стремившиеся как можно дальше уйти от традиций жандармерии и «полицейщины». О спецслужбах не хотелось и думать. Многие считали, что защитить власть можно за счет верных революционных матросов и вооруженных рабочих отрядов. И в первые дни после захвата власти большевики даже не слишком думали об охране своих вождей. Не один раз только случайность и непрофессионализм тех, кто готовил покушения, спасали Ленина и Троцкого от гибели.

Наркомат «по внутренним делам», на который Ленин возлагал немалые надежды, в первые недели оказался неспособным организовать работу. Первый нарком Алексей Рыков не проработал и нескольких дней, только успел подписать постановление об организации народной милиции. А потом, не соглашаясь с политикой Ленина, ушел в отставку. Ленин поставил на его место не энергичного Дзержинского, а мягкотелого Григория Петровского.

«По борьбе с контрреволюцией»

Противники большевиков, ошарашенные октябрьскими событиями, не проявляли открытой активности. По существу, надеялись, что большевики не справятся с системой управления огромной взбаламученной страной.

Щит и меч_3 Члены коллегии ВЧК (слева направо): Петерс Я. X., Уншлихт И. С., Беленький (стоит) А. Я., Дзержинский Ф. Э., Менжинский В. Р., 1921 год Фото: commons.wikimedia.org

21 ноября Дзержинский предложил создать Комиссию по борьбе с контрреволюцией. В нее, не считая самого Железного Феликса, вошли пять человек. В Петрограде в то время немалую силу набрал центральный стачечный комитет при Союзе союзов служащих государственных учреждений. В своем воззвании организаторы союза заявили о «приостановке занятий во всех государственных учреждениях». 27 ноября «Продовольственный совет» созвал в Петрограде, в помещении бывшего министерства продовольствия, совещание снабженцев. В разгар заседания в зал вошел Дзержинский и объявил, что по решению Совнаркома все присутствующие подлежат аресту. Когда его попросили предъявить ордер — он тут же подписал такую бумагу.

Но у комиссии не хватало ни полномочий, ни сил. Страна погружалась в хаос. «Доходит дело дaже до сaботaжa продовольственной рaботы, грозящего голодом миллионaм людей. Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерaми и сaботaжникaми» — это из письма Ленина Дзержинскому, написанного незадолго до 20 декабря 1917 года.

Дом на Гороховой

Вскоре была перехвачена телеграмма с призывом к управленцам организовать саботаж во всероссийском масштабе. Она исходила от бывших министров свергнутого Временного правительства. Пропали последние сомнения в том, что системе требуется карающий меч и щит для обороны от заговорщиков и зарубежных разведок. Иначе — потеря контроля над Петроградом и полный распад страны, которой еще только предстояло склеиться из осколков. Дзержинский сделал на эту тему доклад на заседании Совнаркома.

Так 20 декабря начался отсчет истории Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Формально — при Совнаркоме, то есть при советском правительстве. В реальности ВЧК в те времена скорее была «гвардией большевиков» и держала отчет перед партией.

Фото: commons.wikimedia.org Первая страница записки Ленина Дзержинскому с проектом декрета по борьбе с контрреволюцией и саботажем

Вечером того же дня на первом, организационном заседании коллегии ВЧК Дзержинский обозначил ее первоочередные задачи: «Пресекать в корне все контрреволюционные и саботажные дела и попытки к ним по всей России; предавать суду Революционного трибунала контрреволюционеров и саботажников, выработать меры борьбы с ними и беспощадно проводить их в жизнь». Кроме того, ВЧК должна была «наблюдать за печатью и контрреволюционными партиями, саботирующими чиновниками и прочими преступниками, проникающими в советские организации».

К решению широкого круга острых проблем Дзержинский приступил, располагая 23 сотрудниками. В течение зимы 1917–1918 годов численный состав комиссии рос медленно. В середине марта, после переезда столицы из Петрограда в Москву, в подчинении у Дзержинского находилось 96 кадровых сотрудников и 35 солдат. Ситуация изменилась лишь с началом иностранной военной интервенции и Гражданской войны.

Сначала в ВЧК насчитывалось всего лишь три отдела — информации, организационный и главный — отдел борьбы с контрреволюцией и саботажем. Потом их стало больше — как и кадровых сотрудников ВЧК. В Москве, на Лубянке и в Петрограде, на Гороховой, 2, рождалась и контрразведка, и нелегальная разведка — и профессиональные успехи этих отделов не заставили себя долго ждать. Очень быстро в обиход вошло слово «чекист», которое сохранилось и после того, как аббревиатура ВЧК ушла в прошлое. Яков Петерс — один из первых сотрудников ВЧК — записал в те дни: «Вчера были на Гороховой. Дом бывшего градоначальника — пустой, с выбитыми окнами. Нас двадцать три человека, включая машинисток и курьеров. Вся «канцелярия» — в тощей папке Дзержинского; вся «касса» — у меня в кармане кожаной куртки. С чего начать?»

Щит и меч_4 Первые сотрудники ВЧК Фото: commons.wikimedia.org

23 декабря «Известия ЦИК» опубликовали сообщение о создании ВЧК, указали адрес ее нахождения и призвали граждан в любое время дня и ночи приходить на Гороховую с жалобами на спекулянтов, саботажников и контрреволюционеров. Это решение оказалось опрометчиво романтическим. К чекистам «за правдой» ринулись сотни обиженных соседями, недовольных работой дворников и прочих мучеников «квартирного вопроса». Сотрудники ВЧК сразу же окунулись в череду коммунальных дрязг, на некоторое время они стали чем-то вроде собеса. Конечно, попадались и полезные люди с ценными сведениями, с показаниями на потенциальных заговорщиков. Но на такую «работу с населением» уходило слишком много времени. Пришлось чекистам искать другие, более профессиональные, методы получения информации. Учиться приходилось прежде всего на собственных ошибках. Ни у кого из первых сотрудников ВЧК не было образования, которое могло бы помочь в службе.

Атакующие дебюты

К истории первых месяцев работы Чрезвычайной комиссии любили обращаться писатели и кинематографисты. В то время будущим асам контрразведки приходилось действовать по принципу «не умеем — научимся». И они раскрывали заговоры, боролись со спекулянтами и налетчиками, а главное — остановили саботаж и, по существу, предотвратили голод в столицах.

Одним из первых дел ВЧК стала ликвидация Союза союзов служащих государственных учреждений, который называли штабом саботажа. Дзержинский лично допрашивал руководителей этой организации, собирал доказательства, увещевал.

Щит и меч_5 Чекисты на задании Фото: commons.wikimedia.org

Первый смертный приговор, утвержденный Коллегией ВЧК, привели в исполнение 26 февраля 1918 года. Расстреляли двух бандитов — самозваного князя Эболи (он же — Маковский, Долматов) и его подругу Бритт. Они грабили богатые квартиры под видом сотрудников ВЧК. Через два дня казнили еще двоих подобных самозванцев. Боролись чекисты и со спекуляцией, и со служебными злоупотреблениями — по существу, с коррупцией.

Еще одним направлением работы стала борьба с Петроградским союзом защиты Учредительного собрания — объединенным комитетом социалистических партий и демократических организаций, которым руководил эсер Василий Филипповский.

В марте 1918 года в стране уже действовали 40 губернских и 365 уездных чрезвычайных комиссий. Царских специалистов в ВЧК (в отличие, например, от армии и милиции) не брали. Сравнений со старорежимным политическим сыском большевики боялись (хотя в том же доме 2 по Гороховой в конце XIX века базировалось печально известное Охранное отделение). Только некоторое время спустя чекисты иногда стали обращаться к помощи таких консультантов — например, к бывшему командующему Отдельным корпусом жандармов Владимиру Джунковскому.

Человек в длинной шинели

Стоит напомнить несколько фактов из жизни первого руководителя ВЧК. У Дзержинского — подпольщика с немалым стажем — имелся опыт борьбы с провокаторами еще в польской социал-демократической партии. У него явно имелись способности следователя, умение подчинять людей своей воле. Должна была помочь и фантастическая работоспособность этого человека, фанатично преданного делу. Мартын Лацис вспоминал: «Мы нередко видели, как он сам допрашивает обвиняемого и роется в изобличительных материалах. Его настолько захватывает дело, что он просиживает ночи в помещении ВЧК. Ему некогда сходить домой. Он спит тут же, в кабинете за ширмой. Он и столуется тут же, курьер приносит ему еду, какой питаются все сотрудники ВЧК».

Щит и меч_6 Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), народный комиссар внутренних дел РСФСР Феликс Эдмундович Дзержинский в своем рабочем кабинете. 1921 год Фото: ТАСС

Дзержинский стал организатором первой советской разведывательной операции на зарубежной территории — в Финляндии. Навыки нелегальной работы помогали ему действовать нестандартно. Портреты Дзержинского и в наше время можно встретить в кабинетах руководителей российских спецслужб, отсчитывающих свою историю со дня образования ВЧК.

«Зорче и в оба, чекист, смотри»

Полномочия ВЧК были значительно расширены в годы Гражданской войны. Тогда люди в кожанках казались всесильными, многие демонизировали их. В пылу жестокого противостояния, красного и белого террора, зачастую они действовали бесконтрольно. Но как только стали угасать военные пожарища, чекистам по инициативе Дзержинского поручили борьбу с беспризорностью. Нужно было дать «путевку в жизнь» миллионам сирот. Комиссию по улучшению жизни детей не случайно называли Детской чрезвычайной комиссией: в основном там работали чекисты. Беспризорников доставляли в распределительные центры, подчас вытягивали их из уголовной среды. Там их лечили, там к ним приходили педагоги. А потом тем, кто постарше, давали работу, а юных отправляли в детские дома или коммуны, одну из которых возглавлял знаменитый Антон Макаренко — не только педагог, но и чекист.

6 февраля 1922 года ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. Гражданская война закончилась, считалось, что время чрезвычайных мер прошло. Но все представители советских органов госбезопасности по-прежнему с гордостью называли себя чекистами.

Фото: commons.wikimedia.org «Почетный чекист». Нагрудный знак, 5 лет ВЧК-ОГПУ, 1923 год

Владимир Маяковский приветствовал гвардию революции стихами:

Есть твердолобые вокруг и внутри —

зорче и в оба, чекист, смотри!

Мы стоим с врагом о скулу скула?

и смерть стоит, ожидает жатвы.

ГПУ — это нашей диктатуры кулак

сжатый.

За несколько лет ВЧК-ГПУ превратилась в одну из сильнейших спецслужб в мире. Чекистам во многом удалось сохранить связи с революционным подпольем по всему миру, удалось поставить на службу интересам Москвы даже эмиграцию.

В летописи ВЧК отразились все трагические противоречия истории нашей страны в ХХ веке. Достаточно вспомнить, что почти все основоположники советской разведки и контрразведки в годы Большого террора сами стали жертвами репрессий. А потом многих из них реабилитировали — посмертно, возвращая честные имена таким выдающимся профессионалам, как Артур Артузов и Владимир Стырне.

На эмблеме современной Федеральной службы безопасности по-прежнему щит и меч. Стране во все времена требуются профессионалы, готовые не за страх, а за совесть защищать государственную безопасность и в России, и за ее пределами — там, где это необходимо, в том числе в чрезвычайных ситуациях. И во многом они сегодня продолжают традицию, которая началась 105 лет назад. Поэтому в наше время 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, праздник всех сотрудников отечественных спецслужб.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»