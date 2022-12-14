Молочные реки

Уходящий 2022 год не стал для сельского хозяйства простым после довольно затяжного периода пандемийных стрессов. Природные катаклизмы в Новой Зеландии, Австралии и Европе, последствия взаимных санкций, слом налаженных логистических связей, новые экологические требования в ЕС и курс на молочную независимость в Китае — эти и другие причины будут приводить к изменению ландшафта мирового молочного рынка.

Производство молока в ключевых странах-экспортерах в 2022 году снижается. Высокая инфляция, повышение цен на энергоресурсы и корма привели к росту операционной себестоимости производства молока в мире. В результате мы видим, что объемы международной торговли сокращаются.

Несмотря на то что Россия в этом году также столкнулась с большим количеством вызовов, молочный сектор восстанавливается после стагнации. Более чем в 70% регионов производство товарного молока на промышленных комплексах увеличилось. Причина тому — восстановление доходности ввиду благоприятной конъюнктуры рынка. Завершение уже начатых проектов и вывод на проектные мощности ранее реализованных обеспечит в ближайшие годы дальнейший рост.

Если говорить о производстве готовой молочной продукции, мы видим увеличение выпуска сыров, сухого молока, сливочного масла. Этому способствуют как планомерное решение проблемы с дефицитом сырья, так и существенное снижение импорта из стран дальнего зарубежья — Новой Зеландии, Латинской Америки.

Катастрофические сценарии не были реализованы благодаря системным мерам антикризисной поддержки для предприятий и секторов, обеспечивающих продовольственную безопасность. Регулятором были оперативно активированы механизмы приоритетного импорта, облегчения сертифицирования и декларирования, обнуления пошлин на важные ингредиенты и компоненты. Введен мораторий на контрольно-надзорную деятельность, отложены многие дорогостоящие инициативы. Бизнесу выделили дополнительные дешевые кредиты и дали возможность покупать на эти средства упаковку, которая попала под санкции. По итогу в этом году был выделен рекордный объем средств из федерального бюджета — 55 млрд рублей. Кроме того, чтобы поддержать динамику развития отрасли, Минсельхоз прорабатывает новые механизмы для молочного животноводства.

В результате, как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на «правчасе» в Госдуме, производство сырого молока в этом году вырастет до 32,5 млн т, увеличится выпуск и пакетированного молока, сыров, сливочного масла.

При этом следует понимать, что всё еще сохраняются факторы риска, с которыми предстоит работать в ближайшем будущем. Во-первых, остается задача налаживания стабильных поставок упаковочных материалов, оборудования и ингредиентов. Сейчас этот вопрос при поддержке государства постепенно решается за счет переориентации каналов импорта, а также развития собственного производства.

Во-вторых, на фоне снижения доходов населения важно продолжить поддерживать внутренний спрос, как это было реализовано в текущем году. В дальнейшем это может быть одной из самых необходимых и эффективных мер для стимуляции развития всех секторов промышленности и сельского хозяйства.

В-третьих, необходимо активизировать поставки на внешние рынки, которые сегодня затруднены вследствие укрепления рубля и логистических сложностей. По итогам первых девяти месяцев текущего года экспорт вырос в деньгах примерно на 3%, но в натуральном выражении немного сократился. Ожидаем, что влияние указанных факторов снизится в следующем году и это поможет реализовать значительный экспортный потенциал российской молочной продукции.

По прогнозу ФАО ООН, мировое потребление молока и молочных продуктов будет расти динамичнее, чем спрос на другие категории. На сегодняшний день Россия поставляет молочную продукцию в 63 страны, по итогам прошлого года отечественные предприятия экспортировали ее более чем на $450 млн. Мы превысили планку поставок на экспорт в 1 млн т в молочном эквиваленте и видим возможности в расширении своего присутствия как на привычных для нас рынках постсоветского пространства, так и в странах Африки, Азии, Ближнего Востока.

Чтобы оставаться сильным международным игроком, необходимо не только продолжать наращивать компетенции в части экспорта, но и преодолеть период турбулентности. Молочная отрасль привыкла работать в условиях постоянных вызовов, и поэтому мы наблюдаем на протяжении последних лет тенденцию консолидации сектора, которая хоть и смыла с рынка часть игроков, но сделала сектор сильнее. Новый период изменения ландшафта мирового молочного рынка, на наш взгляд, лишь усилит процессы консолидации и ускорит переход сельского хозяйства на индустриальные рельсы к промышленному типу производства ключевых продуктов питания.