Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей в настоящее время является защита людей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в среду, 14 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о необходимости освободить Одессу и Чернигов.

«Всё зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что специальная военная операция продолжается.

Ранее в этот день Пушилин заявил, что Одессу и Чернигов необходимо освободить в связи с продолжающимися поставками вооружения на Украину и с учетом тех действий, которые предпринимает коллективный Запад. Однако говорить о сроках, по его словам, сейчас неправильно.

Накануне врио главы ДНР сообщил, что на данный момент от украинских боевиков освобождено более половины территории ДНР.

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