Песков призвал дождаться официальной информации об отправке ЗРК Patriot на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать возможную передачу зенитно-ракетных комплексов Patriot для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал дождаться официальной информации.

«Безусловно [станут]. Но я не стал бы пока комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная, дождемся какой-то официальной информации», — ответил он на вопрос, будут ли поставляемые ЗРК целью для ударов со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ.

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