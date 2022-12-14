Лавинную опасность объявили в районах Камчатки

Повышенную опасность схода лавин прогнозируют в ближайшие дни в Камчатском крае. Спасатели рекомендуют местным жителям воздержаться от посещения горных склонов.

В связи с прохождением циклона в Петропавловске-Камчатском наблюдается усиление осадков. Кроме того, усилился ветер. С 15 по 17 декабря в регионе вероятен самопроизвольный сход снежных масс. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Лавинная опасность объявлена в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах, а также на вулкахах Авачинском, Корякском, Козельском и Вилючинском.

Предупреждение о лавинах действует и на территории Кроноцкого заповедника.