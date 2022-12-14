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Мужчина нашел труп во дворе Раменской больницы

Мужчина нашел труп во дворе Раменской больницы и пожаловался на бездействие персонала
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Фото: соцсети
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Тело человека обнаружено на территории Раменской центральной районной больницы, очевидец сообщил о произошедшем администрации лечебного учреждения, но меры, по его словам, не принимались больше часа. Об этом 14 декабря говорится в сообщении паблика «Раменское онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

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«Увидел, побежал в приемный покой сообщить им, что на территории лежит труп, чтобы как-то помогли, убрали тело, то, что я услышал в ответ, сбило меня с толку напрочь», — пишет автор поста к опубликованному видео.

Как следует из кадров, тело лежит на дорожке рядом со зданием больницы. Его припорошил снег.

По словам очевидца, администрация больницы сказала, что ничего сделать не может, и посоветовала ему обратиться к охранникам.

«Побежал в поликлинику, в ответ услышал то же самое почти, в итоге сам вызвал скорую, полицию и ждал, пока хоть кто-нибудь из проходящих врачей поможет, но, увы, всем было безразлично», — продолжил он.

Как заключил мужчина, умерший пролежал на территории больницы больше часа. Врачи никаких мер не принимали.

В начале ноября в Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. По данным «Известий», местные жители нашли человеческую руку, две ноги и голову.

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