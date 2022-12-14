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Российский военный рассказал о СМС-наводчиках артиллерии ВСУ в зоне СВО

Участвовавший в СВО военный рассказал, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Мирные жители, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины (ВСУ), наводили украинскую артиллерию разными способами, в том числе и при помощи СМС-сообщений. Об этом 14 декабря сообщил в беседе с порталом 63.ru российский военный Евгений Коробов, участвовавший в специальной военной операции.

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«Мы ловили корректировщиков, которые наводили артиллерию эсэмэсками. Он за оружие не брался, а ущерба нанес больше, чем мог бы настрелять автоматом. И это люди не военные. Это мирные, местные. Партизанят на гражданских машинах. Подъезжают, расстреливают и уезжают», — заявил он.

Коробов также добавил, что за время пребывания в зоне СВО встречался с разным отношением местных жителей к российским солдатам.

Ранее, 14 ноября, группа наводчиков, которая состояла из выпущенных Украиной заключенных, была задержана в районе города Алешки в Херсонской области.

За день до этого в Херсонской области была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Диверсанты действовали в тылу ВС РФ и занимались разведкой мест дислокации Минобороны, а также объектов критической инфраструктуры.

25 сентября стало известно о том, что российские силовики обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе в Херсонской области. Сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении военных РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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