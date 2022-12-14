Место для строительства мусорного завода выбрали под Оренбургом

В 2024 году под Оренбургом построят новый мусороперерабатывающий комплекс. Место для него выбрали, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. Правда, что это за место, пока не уточняется.

Информация об этом появилась после встречи губернатора Дениса Паслера с гендиректором «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Компания готова вложить в строительство завода до 90% необходимых инвестиций.

По словам Буцаева, которые приводит Урал56.Ру, возведение предприятия по переработке мусора является одним из необходимых действий для того, чтобы регион к 2030 году смог достичь показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Проект реализуют на основе государственно-частного партнерства. Предприятие должно соответствовать принципам экономики замкнутого цикла. Губернатор оценил потребность Оренбуржья в таком предприятии как высокую. Несмотря на то, что в регионе сортируют до 60% отходов, переработка еще не налажена. При наличии такого завода эта проблема решится, полагает глава Оренбуржья.

56orb.ru напоминает, что РЭО подписал с региональным правительством соглашение о присоединении области к пилотному проекту по экомониторингу. Минприроды региона будет передавать компании данные экопостов по пяти загрязняющим веществам. Так удастся усилить контроль за состоянием воздуха и сделать эти данные более доступными для жителей.