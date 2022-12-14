Мать провалившейся в бомбоубежище девочки рассказала о ее состоянии

Марина Сидорова, мать 6-летней провалившейся в Ленинградской области в бомбоубежище девочки Ани, рассказала о состоянии дочери.

«Мне, как родителю, очень повезло. Был непоздний вечер, были очевидцы, и дочери быстро помогли. Конечно, я испугалась. Мой ребенок в такую неприятную ситуацию попал. Скорую мы дождались, врачи осмотрели. Мы отказались от госпитализации, потому что видимых повреждений нет. Конечно, ребенок в шоке. Сегодня буду следить за ее состоянием», — рассказала она «Известиям» 14 декабря.

ЧП произошло, накануне, 13 декабря в городе Отрадном Ленинградской области. Девочка каталась на «ватрушке» и провалилась в люк, который оказался входом в бомбоубежище.

Спасателей и скорую помощь на место происшествия вызвали прохожие. Девочку достали из люка с помощью трехколенной лестницы, травм она не получила.

Днем ранее, 12 декабря, девятилетняя девочка пострадала при катании с горки на тюбингах в Петрозаводске. Школьницу госпитализировали в детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича с переломом позвоночника. Шесть недель она проведет в постельном режиме, затем школьницу ожидает реабилитация.