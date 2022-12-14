Москва к субботе перевыполнит месячную норму осадков

Синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в среду, 14 декабря, рассказал «Известиям» о том, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

Как отметил эксперт, снег, который идет в столице сейчас, не растает как тот, который прошел в пятницу. Шувалов заметил, что этому предшествовали сильные скачки высоты снежного покрова. Так, 11 декабря в столице было 20 см снега, через день 12, а 13 декабря — 5 см, при этом сегодня опять 16 см. Такие резкие колебания вызваны тем, что в Москве почти 72 часа подряд выпадают осадки — сначала снег, потом дождь, а затем опять снег.

«Этот снег — основная зона осадков отошла от Москвы, это заключительная часть снега. Он будет небольшим и будет продолжаться до 14-15 часов. Потом снегопад возьмет паузу. Очередная облачная зона подойдет только к вечеру, ранним вечером в четверг снова на ночь снег. В ночь на четверг тоже осадки, но высота снежного покрова вырастет на 5-7 см. Утром в пятницу где-то до обеда снег будет идти, но затем опять прекратится. Я думаю, что в пятницу утром повторится опять ситуация на дорогах», — рассказал синоптик.

Однако вторая половина пятницы и первая половина субботы будут без осадков. Вечером в субботу снова ожидается снег, и «совершенно определенно можно говорить что к субботе Москва перевыполнит месячную норму осадков», — добавил Шувалов.

Самые высокие температуры ожидаются в пятницу и субботу — днем температура составит -1...-3 градуса, но в воскресенье проглянет солнце и начнется рост давления — температура пойдет на понижение.

«То есть к понедельнику малооблачная погода может установиться и морозы окрепнут до -10...-15 градусов. Так что повторения пройденного уже не будет — сильный снегопад, а потом оттепель с дождями и водопадами на дорогах», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в Москве в ближайшие сутки выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. По словам специалиста, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды, 14 декабря. Суммарно выпадет до 12–17 мм осадков, что составляет порядка 25% от месячной нормы.