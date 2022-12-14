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Бесплатный театр: куда сходить на новый год — 2023 по Пушкинской карте

Какие события нельзя пропустить в зимние праздники
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Счет Пушкинской карты 1 января обновится, а не потраченные в 2022 году деньги — если остались — сгорят. Чтобы не потерять их, можно заранее приобрести билеты на мероприятия в январе 2023 года. Зимние праздники — отличная возможность побывать в любимых музеях или открыть для себя новые выставочные площадки, особенно если вы отправляетесь в другой город. «Известия» разбирались, куда стоит сходить по Пушкинской карте.

Сколько денег на Пушкинской карте в 2023 году, как получить

Бюджет Пушкинской карты в 2023 году составит 5 тысяч рублей — столько же, сколько и годом ранее. Получить карту могут школьники и студенты 14-22 лет включительно, оформив заявку на «Госуслугах» и подтвердив свою учетную запись. Карты бывают виртуальные и пластиковые, их выдает «Почта Банк», а баланс карт пополняется ежегодно 1 января. Если участнику программы уже исполнилось 23 года, а билет был приобретен заранее, то он сможет посетить мероприятие. На октябрь 2022 года карты оформили более 7 млн молодых россиян, и половина этих карт используется постоянно, уточняют в Минкульте.

Бесплатный театр
Пушкинская карта
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В проекте в ближайшие годы расширить действие Пушкинской карты на все виды внутреннего туризма, чтобы привлечь молодежь в заповедные места и создавать музеи и выставки уже там, заявил премьер Михаил Мишустин. А вот посещение цирков в карту пока что включать не планируется.

Кино — 2023, которое можно оплатить Пушкинской картой на новый год

Две из пяти тысяч, зачисленных на карту, можно потратить на кино — но только на фильмы из золотой коллекции российского кинематографа или созданные при поддержке Минкультуры, «Фонда Кино» и региональных фондов. На оставшиеся три тысячи можно сходить в театры и музеи, на концерты, фестивали и мастер-классы.

Бесплатный театр
кинотеатр
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Среди зимних киноновинок — мультфильм «Щелкунчик и Волшебная флейта» Виктора Глухушина, «Чук и Гек. Большое приключение» Александра Котта, комедийная драма «На выдохе» Рината Махмудова, история о Янке Дягилевой «На тебе сошелся клином белый свет» Игоря Поплаухина и фантастическая драма «Мира» автора «Ёлок» Дмитрия Киселева.

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С 1 сентября каждый россиянин от 14 до 22 лет получит 3 тыс. рублей на посещение музеев и театров

Музеи, фестивали, спектакли и мастер-классы — 2023, которые можно оплатить Пушкинской картой на новый год

Помимо постоянных экспозиций в главных музеях крупных городов — московских Кремле и Третьяковской галерее, петербургских Эрмитаже и Русском музее и т.д., по карте доступны билеты на временные экспозиции и в современные музеи и даже университеты — Экспериментаниум, музей ИТМО, арт-галереи и частные коллекции. Во многих городах к новому году поставят «Щелкунчика». Его можно будет посмотреть в Пензе, Ульяновске, Москве, Санкт-Петербурге и др. Помимо этого интерес могут представлять следующие мероприятия:

Москва. В Москве на новогодние праздники запланированы тысячи мероприятий, так что каждый найдет что-то на свой вкус. Рекомендуем обратить внимание на выставки «Снежный барс. Увидеть и сохранить», а также «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке и выставки российского дизайна XX века «Вещь! Предметный разговор» и стильная коллекция «Придумано и сделано в России» в Музее декоративного искусства.

Санкт-Петербург. Помимо постоянных экспозиций в главных музеях можно посетить Спектакли «Снежная королева» в театре «Буфф» и «Где нет зимы» в Театре Европы, а также мастер-класс в музее оптики ИТМО.

Бесплатный театр
Сцена из спектакля «Снежная королева» в театре «Буфф»

Сцена из спектакля «Снежная королева» в театре «Буфф»

Фото: Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф»
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Псков. Спектакль «Сказочный переполох» в Театре кукол, а также выставку «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи» в Поганкиных палатах и выставку «Зеркало псковской печи» во Дворе Постникова.

Ростов. Выставка и мастер-класс «Ростовская финифть» в ростовском кремле и спектакль «Щелкунчик».

Иркутск. Мюзикл «Госпожа Метелица» в музыкальном текстра им. Н.М. Загурского и выставку «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого сибирского пути» в музее «Окно в Азию».

Новосибирск. Выставку победителей конкурса современного дизайна «Точка RU — Сибирь» в Краеведческом музее, красочный балет «Конек Горбунок» и комедию «Король Вруляля» в Академическом театре.

Бесплатный театр
Сцена из балета «Конек-горбунок» в Академическом театре Новосибирска

Сцена из балета «Конек-горбунок» в Академическом театре Новосибирска

Фото: Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

Пенза. Спектакль «Алиса в Стране чудес» в Центре культуры и досуга, а также «Мастер-класс. Рисуем как импрессионисты» в галерее К.А.Савицкого

Киров. Спектакли «Обыкновенное чудо» и «Вино из одуванчиков» в театре на Спасской, а также «Сеанс в планетарии» в Музее К.Э. Циолковского.

Омск. Спектакль «Сибирские владения Деда Мороза» в музее «Старина Сибирская» и «Зимовье зверей» в «Пятом театре».

Бесплатный театр
Спектакль «Сибирские владения Деда Мороза» в музее «Старина Сибирская»

Спектакль «Сибирские владения Деда Мороза» в музее «Старина Сибирская»

Фото: музей «Старина Сибирская»
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В программе «Пушкинская карта» участвуют около 8 000 организаций культуры в крупных городах по всей России, по ним можно посетить до 29 тысяч мероприятий, уточнили в Минкульте. Оплатить можно только те мероприятия, которые попали в программу, иначе банк покупку не подтвердит. Чтобы не ошибиться, лучше выбирать события и учреждения в приложении «Госуслуги.Культура» или на портале «Культура.РФ», там представлены все участники программы.

Как будут отдыхать россияне на Новый год — 2023

Новогодние каникулы в 2023 году по традиции продлятся девять дней, с 31 декабря по 8 января, а 30 декабря будет коротким рабочим днем. В промежутке будет два праздника — 1 января, Новый год, воскресенье, а также 7 января, Рождество, суббота. Первая рабочая и учебная неделя 2023 года начнется 9 января. Чтобы быстрее вернуться в рабочий ритм, сомнологи рекомендут вставать пораньше уже со 2 января.

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