Запад делает всё, чтобы удержать в Киеве режим действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 14 декабря «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

Он также не исключил того, что США поставят на Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, но на подготовку украинских специалистов потребуются месяцы.

«Мы все должны понимать, что Запад сегодня ведет политику по накачиванию Украины оружием. <…> Запад отчаянно поставляет на Украину оружие, наемников, боеприпасы, будет и дальше готовить украинских специалистов на своих базах. Всё, что может делать Запад для удержания режима Зеленского, он будет делать. Вопрос лишь во времени», — сказал Мезюхо.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом дорабатывает данный план, отмечалось в сообщении. Украинские военные пройдут подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

В тот же день отставной генерал армии США Марк Хертлинг отметил, что для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев обучения. Он подчеркнул, что для управления этими комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

14 декабря первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки США вооружения на Украину, особенно зенитно-ракетных комплексов Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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