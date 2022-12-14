Реклама
Прямой эфир
Общество
Каждый третий россиянин намерен накрыть новогодний стол фастфудом
Мир
В США признали победу России в экономическом противостоянии с Западом
Экономика
Патрушев заявил о рекордном сборе урожая зерна в России в этом году
Общество
Москва к субботе перевыполнит месячную норму осадков
Происшествия
Бригада медиков погибла в ДТП под Томском
Мир
Канцлер Германии пригрозил подрывающим единство ЕС противникам поддержки Украины
Мир
Комбат из бригады «черных запорожцев» ВСУ уничтожен под Авдеевкой
Мир
СБУ пришла с обысками в кафедральный собор УПЦ во Львове
Происшествия
В Донецке погиб мирный житель при обстреле города украинскими войсками
Общество
Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году
Армия
Два ракетоносца Ту-95 МС провели патрулирование над Японским морем
Мир
Американский генерал призвал Украину начать переговоры
Сюжет:

Политолог указал на попытки Запада удержать в Киеве режим Зеленского

Политолог Мезюхо о возможной передаче Украине ЗРК Patriot: Запад делает всё, чтобы удержать в Киеве режим Зеленского
0
Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад делает всё, чтобы удержать в Киеве режим действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 14 декабря «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке
При этом они несут большие потери и откатываются назад

Он также не исключил того, что США поставят на Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, но на подготовку украинских специалистов потребуются месяцы.

«Мы все должны понимать, что Запад сегодня ведет политику по накачиванию Украины оружием. <…> Запад отчаянно поставляет на Украину оружие, наемников, боеприпасы, будет и дальше готовить украинских специалистов на своих базах. Всё, что может делать Запад для удержания режима Зеленского, он будет делать. Вопрос лишь во времени», — сказал Мезюхо.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом дорабатывает данный план, отмечалось в сообщении. Украинские военные пройдут подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

В тот же день отставной генерал армии США Марк Хертлинг отметил, что для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев обучения. Он подчеркнул, что для управления этими комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

14 декабря первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставки США вооружения на Украину, особенно зенитно-ракетных комплексов Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022