Цифровые проекты Москвы получили Премию Рунета

Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета, которая вручается за вклад в развитие российского сегмента сети. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Награду в номинации «Государство и общество» получил столичный портал потребителя, запущенный в сентябре 2022 года. Сайт содержит статьи и памятки, которые помогают ориентироваться в разных ситуациях, связанных с приобретением товаров или услуг. Материалы создаются при участии специалистов Управления Роспотребнадзора по Москве и других профильных экспертов.

В категории «Туризм и индустрия гостеприимства» лауреатом стал проект цифрового туристического сервиса Russpass — тревел-шоу о путешествиях по России. На сайте можно забронировать номер в отеле, купить билеты на поезд и самолет, заказать тур или экскурсию, составить индивидуальный маршрут или выбрать из предложенных.

В номинации «Экономика и бизнес» был отмечен портал сделановмоскве.рф — ключевой элемент обновленной программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов. Проект призван помочь столичным предпринимателям в увеличении количества клиентов, а потребителям — в поиске достойной замены импортным товарам. На сайте представлены товары тысячи московских производителей. С карточки каждого продукта в каталоге можно перейти на сайт предприятия-изготовителя или его страницу на маркетплейсе.

Спецпроект «Москва: погружение» портала «Узнай Москву» получил премию в номинации «Культурные проекты в Сети». Это 12 познавательных видеороликов о знаковых общественных пространствах и культурных достопримечательностях столицы. В каждом выпуске при участии блогеров, рестораторов, музыкантов рассказывается о нескольких локациях, объединенных одной темой. Например, среди серий проекта — «Москва гастрономическая», «Москва художественная».

Сервис «Портфолио учащегося» проекта «Московская электронная школа» стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Образование и кадры». С помощью портала можно узнать о достижениях детей в учебе, творческой, спортивной и общественной деятельности. Также сервис может дать рекомендации по кружкам и секциям на основе увлечений ребенка.

Премия Рунета — престижная награда, которая вручается представителям бизнеса, государственных и общественных организаций за достижения в области информационных технологий и электронных коммуникаций. В этом году было подано более 1,1 тыс. заявок. Эксперты выбирали победителей в 11 номинациях.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.