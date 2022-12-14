Десятилетняя девочка пострадала при нападении собак в Приамурье
Прокуратура в Амурской области начала проверку по факту нападения стаи собак на десятилетнюю девочку. У ребенка обнаружены травмы на обеих ногах.
Инцидент произошел в 1-м микрорайоне в Шимановске. По данным правоохранительных органов, собаки окружили девочку, один из псов покусал пострадавшую. ИА PriamurMedia уточняет, что у животных имелись чипы.
Девочке оказана необходимая медицинская помощь, она находится дома. Сотрудники прокуратуры Шимановского района намерены проверить исполнение законодательства при обращении с безнадзорными животными.
6 декабря стая собак напала на ребенка в Тынде. Девочке помог мужчина, проезжавший мимо на автомобиле.