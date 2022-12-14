Реклама
Прямой эфир
Общество
Каждый третий россиянин намерен накрыть новогодний стол фастфудом
Мир
В США признали победу России в экономическом противостоянии с Западом
Экономика
Патрушев заявил о рекордном сборе урожая зерна в России в этом году
Общество
Москва к субботе перевыполнит месячную норму осадков
Происшествия
Бригада медиков погибла в ДТП под Томском
Мир
Канцлер Германии пригрозил подрывающим единство ЕС противникам поддержки Украины
Мир
Комбат из бригады «черных запорожцев» ВСУ уничтожен под Авдеевкой
Мир
СБУ пришла с обысками в кафедральный собор УПЦ во Львове
Происшествия
В Донецке погиб мирный житель при обстреле города украинскими войсками
Общество
Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году
Армия
Два ракетоносца Ту-95 МС провели патрулирование над Японским морем
Мир
Американский генерал призвал Украину начать переговоры
Сюжет:

Канцлер Германии пригрозил подрывающим единство ЕС противникам поддержки Украины

Канцлер Германии Шольц пригрозил подрывающим единство ЕС в поддержке Украины
0
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) единодушен в своей поддержке Украины, попытки некоторых участников блока подорвать его единство потерпят неудачу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 14 декабря в ходе выступления в парламенте страны.

На основе возмездия: лишит ли Евросоюз Венгрию денег из своих фондов
И есть ли у Будапешта чем крыть

Как отмечает Reuters, Шольц, очевидно, имел в виду Венгрию.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», — пообещал политик.

Ранее на этой неделе Будапешт отказался от возражений по предоставлению Киеву кредита ЕС после частичного размораживания финансовой поддержки Венгрии. Евросоюз до этого заблокировал средства из соображений верховенства закона.

Ранее, 12 декабря, глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО в случае подрыва трансатлантической солидарности с ее стороны. По его мнению, военный блок должен стать оборонным союзом демократических государств.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

До этого, 6 декабря, Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС на €18 млрд для Украины, предложенный ЕК на 2023 год. Спустя несколько дней Будапешт изменил решение и поддержал Брюссель в обмен на гибкость ЕС, предоставляющего средства Венгрии.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

В Брюсселе обвинили политика в нарушении ценностей ЕС.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022