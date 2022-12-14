Канцлер Германии пригрозил подрывающим единство ЕС противникам поддержки Украины

Европейский союз (ЕС) единодушен в своей поддержке Украины, попытки некоторых участников блока подорвать его единство потерпят неудачу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 14 декабря в ходе выступления в парламенте страны.

Как отмечает Reuters, Шольц, очевидно, имел в виду Венгрию.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», — пообещал политик.

Ранее на этой неделе Будапешт отказался от возражений по предоставлению Киеву кредита ЕС после частичного размораживания финансовой поддержки Венгрии. Евросоюз до этого заблокировал средства из соображений верховенства закона.

Ранее, 12 декабря, глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что Венгрию следует исключить из НАТО в случае подрыва трансатлантической солидарности с ее стороны. По его мнению, военный блок должен стать оборонным союзом демократических государств.

8 декабря Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран ЕС выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Кроме того, Будапешт отверг предложение увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

До этого, 6 декабря, Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи ЕС на €18 млрд для Украины, предложенный ЕК на 2023 год. Спустя несколько дней Будапешт изменил решение и поддержал Брюссель в обмен на гибкость ЕС, предоставляющего средства Венгрии.

8 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза (ЕС) против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

В Брюсселе обвинили политика в нарушении ценностей ЕС.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».