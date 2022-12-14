Комбат из бригады «черных запорожцев» ВСУ уничтожен под Авдеевкой

Под Авдеевкой уничтожен командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени черных запорожцев Андрей Верхогляд. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что ВСУ продолжают терять командный состав на Донбассе.

«Это очередное подтверждение, что ВСУ несут не только большие потери среди солдат и командиров нижнего звена, но и теряют людей, которые могут возглавить более крупные подразделения», — говорится в сообщении.

12 декабря военкор «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что российские военные пробивают дорогу к Авдеевке. По его словам, одно из самых опасных и оживленных направлений сейчас — поселок Водяное, за который идут тяжелые бои. Украинский противник старается контролировать местность круглые сутки.

В тот же день «Военкоры Русской Весны» сообщили, что комбат 93-й бригады ВСУ Дмитрий Бухала остался инвалидом после боя под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Как отметил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, из-за больших потерь в украинской армии на артемовском направлении для работы в зону проведения специальной военной операции приехали врачи из западных регионов Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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