Семье в Пермском крае пришлось везти ребенка в сад на собачьей упряжке из-за снегопада

Семье в Пермском крае пришлось везти ребенка в сад на собачьей упряжке из-за снегопада

2022-12-14 12:21:05

2022-12-14 12:21:05

2022-12-14 12:21:05

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