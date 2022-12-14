ИИ подберет каждому абоненту «Мегафона» подходящего оператора колл-центра

«Мегафон» разработает модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра. Цель проекта — повышение эффективности коммуникаций, сообщается в пресс-релизе компании.

«Система на базе машинного обучения будет подбирать пары оператор-абонент, в которых с большей вероятностью возможно взаимопонимание и комфортное общение», — рассказали в компании.

Для определения совместимости искусственный интеллект будет оценивать возраст, пол, результаты аттестаций и обучения сотрудника, историю оценок переговоров, хобби оператора и его коммуникативные навыки: стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. В результате звонки будут распределяться не случайным образом, а с учетом персональной совместимости с конкретным абонентом.

Технологическим партнером проекта стала компания Axenix. Ее эксперты обрабатывают результаты опросов операторов и их супервайзеров, а также исторические данные по ранее проведенным звонкам и используют их для обучения алгоритмов. «Добиться оптимального результата помогают технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка», — добавили в «Мегафоне».

Как отметил директор по стратегии и развитию бизнеса компании Александр Соболев, важно, чтобы коммуникация оператора и абонента была максимально эффективной — чтобы оператор мог точно донести нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением.

Менеджер по углубленной аналитике компании Axenix Анна-Мария Лонь рассказала, что предложенный компанией алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов. «Так, молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение оператора до конца и принять его, чем люди более старшего возраста. Люди среднего возраста чаще готовы выслушать оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет и старше чаще готовы общаться и вероятнее принимают оффер при общении с операторами в возрасте», — поделилась она.

В декабре проект был запущен в пилотном режиме, во время которого планируется протестировать модель эффективной совместимости. Ожидается, что в следующем году новую систему будут использовать в работе контактного центра.