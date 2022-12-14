Ракета Ariane 5 стартовала с двумя европейскими спутниками и метеорологическим оборудованием, сообщает компания-оператор Arianespace. Космические аппараты связи Galaxy 35 и Galaxy 36 будут обеспечивать связь над Северной Америкой, передает телеканал «Известия». Спутник MTG-I1 поможет метеорологам быстро спрогнозировать опасную погоду и своевременно предупредить население в Европе и Африке.

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