В Донецке погиб мирный житель при обстреле города украинскими войсками

Житель Донецка погиб при обстреле украинскими боевиками Киевского района города. Об этом сообщили 14 декабря в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, с 07:53 утра среды до 09:30 украинские войска выпустили только в сторону Киевского района Донецка 12 снарядов натовского калибра (155 мм). В 11:15 украинские войска в сторону этого района выпустили несколько ракет из «Градов».

По данным штаба теробороны ДНР, за минувшие сутки в республике погибли четыре мирных жителя при обстрелах территорий.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

11 декабря украинские войска четыре раза обстреляли Донецк из «Градов», выпустив десятки ракет по районам города. В результате двое детей пострадали при обстреле Киевского района.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».