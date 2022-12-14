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В Донецке погиб мирный житель при обстреле города украинскими войсками

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Житель Донецка погиб при обстреле украинскими боевиками Киевского района города. Об этом сообщили 14 декабря в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, с 07:53 утра среды до 09:30 украинские войска выпустили только в сторону Киевского района Донецка 12 снарядов натовского калибра (155 мм). В 11:15 украинские войска в сторону этого района выпустили несколько ракет из «Градов».

По данным штаба теробороны ДНР, за минувшие сутки в республике погибли четыре мирных жителя при обстрелах территорий.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ) ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

11 декабря украинские войска четыре раза обстреляли Донецк из «Градов», выпустив десятки ракет по районам города. В результате двое детей пострадали при обстреле Киевского района.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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