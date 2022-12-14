Twitter перестал оплачивать аренду офисов в целях сокращения расходов

Twitter, заблокированный на территории России за распространение недостоверной информации, перестал оплачивать аренду офисов. Об этом сообщает New York Times. По данным журналистов, решение приняли в целях экономии бюджета. Так, компания несколько недель не платила за главный офис в Сан-Франциско, а также за помещения в некоторых других странах, передает телеканал «Известия». Кроме того, новое руководство отказалось оплачивать счет в размере $200 тыс. за чартерные рейсы, которыми пользовались прежние владельцы социальной сети. Илон Маск также распустил совет, который консультировал компанию по вопросам безопасности.

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