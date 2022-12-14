Пособия на детей-сирот проиндексируют в Башкирии на 10%

В Башкирии принято решение проиндексировать на 10% пособия на 10,5 тыс. детей-сирот. Этот вид выплат опекунам в 2021 году не индексировался. Ранее их увеличивали на 4%.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», повышение размера этой выплаты уже заложено в региональный бюджет. По предварительным подсчетам, траты составят 99,8 млн рублей. В региональном минтруде сообщили, что на социальную поддержку несовершеннолетних каждый год выделяется 1 млрд рублей.

Сейчас размер ежемесячного пособия на содержание ребенка, который остался без попечения родителей, составляет от 6868 рублей до 8571 рубля. Это зависит от возраста и состояния здоровья несовершеннолетнего.

В середине мая сообщалось о появлении нового ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет в семьях с невысоким уровнем доходов. Размер выплат составляет от 6 до 12 тыс. рублей на каждого ребенка.