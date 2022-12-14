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В Пермском крае из-за снегопада ребенок отправился в сад на собачьей упряжке

Семье в Пермском крае пришлось везти ребенка в сад на собачьей упряжке из-за снегопада
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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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В Пермском крае после сильного снегопада родителям пришлось везти сына в детский сад на собачьей упряжке. Соответствующее видео в среду, 14 декабря, опубликовал в Сети глава семейства Алексей Шеромов.

На кадрах запечатлено, как несколько собак породы самоедская лайка везут ребенка по заснеженным дорогам Лысьвы.

«Самоеды справились отлично», — отмечает автор ролика.

Мама мальчика Ксения Шеромова в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что в обычную погоду дойти до садика можно всего за 10 минут. Однако сегодня утром другого выбора, как доставить ребенка в дошкольное учреждение на упряжке, не было.

По ее словам, семья профессионально занимается разведением «самоедов». Все собаки имеют чемпионские титулы, а зимой катают детей на упряжках.

Сильные снегопады в ночь на среду прошли во многих регионах России. Ранее в этот день стало известно, что в Курской области в результате налипания снега и обрыва проводов без электричества остались около 35 тыс. человек.

Из-за непогоды на дистанционное обучение перешли школы Братска и Якутска. На некоторых федеральных трассах ограничено движение.

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