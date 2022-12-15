Сдержки инфляции

Темпы инфляции в России замедляются, и, по выражению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, она «уже ниже, чем во многих западных государствах». Несмотря на слабеющий рубль и повышение коммунальных тарифов, по итогам года рост цен, скорее всего, окажется даже меньше прогнозных значений в районе 13%. И тому есть несколько причин.

В ноябре Росстат зафиксировал рост цен на уровне 0,4%, что существенно меньше, чем в этом же месяце в 2021 году: около 1%. С начала 2022-го инфляция выросла примерно на 11,1%, это даже ниже, чем прогнозировали ЦБ и Минэк. В «Основных направлениях государственной денежно-кредитной политики» указано, что в этом году она должна составить 12–13%, в следующем — снизиться до 5–7%, а в 2024-м вернуться к таргету — 4%.

При этом в последние несколько месяцев и аналитикам, и регулятору приходилось сдвигать прогноз по инфляции вниз. Это было связано с тем, что, несмотря на осеннее ускорение роста цен, оно никак не дотягивает до прошлогодних значений. Например, согласно данным последнего ежемесячного опроса ЦБ, прогнозы аналитиков по инфляции в этом году снизились до 12,3% по сравнению с октябрьским прогнозом (12,5%).

Правда, сейчас она стала немного ускоряться, что в первую очередь связано с произошедшей индексацией тарифов на услуги ЖКХ. С начала декабря рост цен составил 0,52%, а с начала года — 11,7%. Предполагается, что коммунальные услуги не должны подорожать более чем на 9%. Пока предварительные данные Росстата показывают: рост стоимости тарифов укладывается в эти рамки, больше всего для потребителей подорожала электроэнергия. По моим оценкам, при максимальной индексации тарифов ЖКХ это добавит к уровню потребительских цен около 0,4–0,5 п.п. В частности, июльская индексация добавила к инфляции около 0,2 п.п.

Но помимо этого должны вырасти цены и на другие товары и услуги. Например, в декабре статистики уже зафиксировали подорожание плодоовощной продукции. Это сезонный фактор, который традиционно способствует росту инфляции в стране. Однако в этом году против него работает сокращение спроса. Индекс потребительской активности снизился, поскольку сейчас население предпочитает меньше тратить, больше экономить и сохранять накопления.

Судя по последнему отчету Росстата, розничные продажи в реальном выражении сократились на 10% по отношению к прошлому году, снижение наблюдается и на уровне реальных заработных плат. Таким образом, в отношении спроса веских причин для ускорения инфляции нет.

Сложнее ситуация с предложением: с одной стороны, из-за ухода ряда компаний из России, введения санкций и сложностей с логистикой издержки импортеров растут. Соответственно, снижение доступности заграничных товаров толкает цены вверх. С другой стороны, у поставщиков постепенно формируются альтернативные маршруты для доставки импорта, появляются новые контрагенты. Все эти факторы вместе со стабильным и крепким рублем оказывают деинфляционный эффект.

Российская валюта, несмотря на введенное с 5 декабря европейское эмбарго на нашу нефть, а также ожидаемые в следующем году ограничения со стороны ряда стран (G7, ЕС, Австралия), в конце ноября — начале декабря показала небольшое снижение, однако в целом ее курс по отношению к доллару и евро остается в границах коридора 60–65 рублей. Вероятное снижение экспортных доходов РФ может быть компенсировано ростом цен на нефть на глобальном рынке. Также мощным фактором, оказывающим поддержку российской валюте, остается большой профицит счета текущих операций платежного баланса. По оценкам ЦБ РФ, в январе — октябре 2022 года он составил $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. С учетом этого ожидаю, что курс рубля до конца года едва ли выйдет за границы вышеуказанного диапазона, а значит, с этой стороны инфляционного давления ждать не стоит.

К тому же не следует упускать из виду, что введение ограничений на международную торговлю затронуло не только российский импорт, но и экспорт. Значительная часть производимых товаров (например, продовольствие) остается на локальном рынке, и это также приводит к сдерживанию роста цен.

Автор — директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

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