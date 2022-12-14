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Торгпред Логинов: власти Финляндии недооценили влияние санкций на национальную экономику

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Финские власти сильно недооценили влияние санкций на национальную экономику, в настоящее время в стране есть запрос на возобновление торговли с Москвой. Об этом заявил в среду, 14 декабря, торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов.

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При этом торгпред отметил, что действующее правительство Финляндии неоднократно и публично декларировало намерение полного прекращения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и готовность к введению наиболее жестких санкционных ограничений.

«Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до €4,5 млрд. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции», — заявил он «РИА Новости».

По словам Логинова, при таком раскладе вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню отношений. Тем не менее «внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии», подчеркнул торгпред.

«Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону как минимум задуматься», — заявил торгпред.

Кроме того, Логинов отметил, что туристический сектор Финляндии может терять более €2 млрд в год из-за закрытия границы с РФ. Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается на экономике приграничных регионов — Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии, указал он. Это признают и финские политики.

Ранее, 7 декабря, авиаэксперт Роман Гусаров высказал мнение в беседе с «Известиями», что из-за ограничений полетов через Россию Finnair оказалась в очень сложном финансовом положении, так же как и большинство европейских компаний, однако решение европейских политиков по вопросу возобновления полетов над РФ сложно предсказать. 3 марта стало известно о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России.

Еще в июне издание Iltalehti писало, что закрытие неба над Россией обходится Финляндии в €1,5 млн ежемесячно. Запрет на полеты был введен в конце февраля в рамках контрсанкций со стороны Москвы.

С 30 сентября россиянам с туристическими визами нельзя попасть в Финляндию. Правила начали работать на надземных погранпереходах, однако это не означает, что другими способами в страну можно попасть.

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