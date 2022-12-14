Ставропольский минздрав опроверг смерть курсанта от гриппа

В министерстве здравоохранения Ставропольского края опровергли информацию о том, что курсант филиала Краснодарского университета МВД умер от гриппа. В регионе пока не зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с гриппом, сообщает NewsTracker со ссылкой на ведомство.

Информация о смерти молодого человека, заболевшего на прошлой неделе гриппом, сначала появилась в соцсетях. Источник издания на станции скорой помощи рассказал, что, когда бригада медиков приехала на вызов, курсант болел второй день, был вялым. Его госпитализировали в краевую инфекционную больницу, где он умер после нескольких дней лечения.

При этом, по словам источника, точная причина смерти первокурсника неизвестна. Есть две версии — проблемы с сердцем, вызванные осложнениями гриппа, и пневмония. В самой больнице случившееся не прокомментировали, ссылаясь на занятость главврача.

Ранее, 7 декабря, в министерстве здравоохранения Ставропольского края сообщали, что среди детей школьного возраста превышен эпидемический порог по заболеваемостью ОРВИ. В последние недели заболеваемость коронавирусом в регионе пошла на спад, а грипп и ОРВИ до начала декабря выявили более 15 тыс. раз.