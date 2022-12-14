Эксперт назвал возможные проблемы реализации в США закона об однополых браках

Одобренный конгрессом США и подписанный президентом Джо Байденом закон о том, что однополые браки на территории страны получают правовую защиту на федеральном уровне, может столкнуться с сопротивлением во множестве американских штатов. Об этом 14 декабря «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

Он отметил, что Байден подписал закон в преддверии выборов главы государства в 2024 году, но говорить, способно ли это поднять его рейтинг, пока рано.

«Это, конечно, сделано в преддверии выборов. Но насколько это будет долгосрочный эффект — вот в чем вопрос. Потому что промежуточные выборы прошли, Байдену, точнее его партии, повезло. Но до выборов президентских еще два года, поэтому о рейтингах говорить рановато. Это вопрос, конечно, важный, он затрагивает, может быть, интересы 10% электората», — сказал Рогулев.

По мнению эксперта, реализация этого федерального закона столкнется с сопротивлением в отдельных штатах.

«Потому что в меньшем количестве штатов принят закон, разрешающий однополые браки. Большая часть штатов их запрещает. Так что предстоит довольно серьезная борьба с местными политиками, это пока не позволяет нам говорить об однозначности, хотя формально федеральное право должно стоять в Америке выше права штатного. Но продавить, чтобы штаты приняли новые законы или поменяли свои старые в соответствии с федеральным, станет для Байдена непростой задачей», — заключил он.

Ранее в этот день Байден подписал закон о том, что однополые браки на территории США получают правовую защиту на федеральном уровне. Каждому штату предписано признавать подобные браки законными даже в том случае, если в рамках штата они находятся под запретом.

Отмечается, что данный закон не вынуждает каждый штат разрешить однополые браки на своей территории и никак не запрещает штату устанавливать ограничения на заключение таких союзов.