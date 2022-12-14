Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Легковой автомобиль врезался в стоявший на трассе грузовик в Тюменской области. Один человек погиб, еще один госпитализирован.
Авария произошла 14 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По данным портала «Наш город», фура Mercedes стояла на обочине в связи с поломкой. Водитель легкового автомобиля «Богдан» допустил столкновение с грузовиком.
37-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами, пишет Megatyumen.ru.
Ранее в этот день из-за серьезной аварии было ограничено движение на трассе Тюмень — Омск. В результате столкновения двух грузовиков погибли водители 30 и 58 лет.