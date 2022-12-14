В Москве не прекращается сильный снегопад

Сильный снегопад не прекращается в Москве уже несколько часов. Синоптики: за ночь в столице выпало 20% от месячной нормы, передает телеканал «Известия». Высота снежного покрова превысила 25 см. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На дорогах возможны снежный накат и гололедица. Водителей просят быть внимательными. Согласно прогнозам, снегопад в Москве прекратится только в воскресенье. Столбики термометров опустятся до отметки –5 C°.

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