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Американские сенаторы намерены лишить Huawei доступа к банкам США

Американские сенаторы намерены лишить Huawei доступа к банковской системе США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Американские законодатели разработали санкционный законопроект против китайской компании Huawei и компаний КНР в области технологий 5G. Среди прочего их намерены лишить доступа к банковской системе США. Об этом говорится в заявлении на сайте сенатора-республиканца Тома Коттона, опубликованном 13 декабря.

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Как утверждает сенатор и его коллеги, разработавшие документ, китайские компании якобы занимаются экономическим шпионажем против США.

«Этот законопроект добавит эти организации в список особо обозначенных объектов министерства финансов, что фактически лишит их доступа к финансовой системе США», — отметили законодатели.

Закон внес в палату представителей США конгрессмен Майк Галлахер.

В октябре американский минюст обвинил двух сотрудников китайской разведки в сотрудничестве с Huawei с целью воспрепятствования расследованию работы компании федеральным правительством.

«ФБР также недавно сообщило, что устройства Huawei были обнаружены на вышках сотовой связи рядом с несколькими базами ядерных ракет США и что сигналы с этих вышек могут создавать помехи ядерному арсеналу США», — уточняется в заявлении.

Разработчики документа призвали принять его в кратчайшие сроки и привлечь компании КНР к ответственности.

В сентябре 2021 года в КНР после трех лет домашнего ареста в Канаде и угрозы экстрадиции в США вернулась финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Одновременно с этим из китайской тюрьмы на родину отправились два канадца, обвиняемые Пекином в шпионаже.

США и их союзники с 2018 года обвиняют китайскую компанию в шпионаже. В марте 2019 года Федеральная разведывательная служба Германии предостерегла власти от использования оборудования Huawei. К таким же выводам пришли в Чехии.

Против китайской компании выступал и экс-президент США Дональд Трамп. Он открыто заявлял, что именно США должны быть лидерами в области 5G.

С конца 2018 года топ-менеджер китайской компании находилась в Канаде под домашним арестом в ожидании экстрадиции в США. Американские власти считали, что она обманула британский банк HSBC, солгав о сделках Huawei в Иране, подвергнув тем самым крупнейший британский банк риску нарушения санкций США.

Мэн согласилась на сделку с минюстом США, что привело к ее незамедлительному возвращению домой в сопровождении посла КНР в Канаде.

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