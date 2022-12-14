АСИ запустило спецпроект по буллингу и семейному насилию

Жизненные ситуации «буллинг» и «домашнее насилие» входят в перечень восьми остросоциальных жизненных ситуаций, над которыми работали региональные сервисные уполномоченные (РСУ) в рамках Национальной социальной инициативы.

Благодаря РСУ стало возможным внедрить необходимые изменения в процесс оказания социальных услуг и сделать их ориентированными под потребности граждан. Над качественным преобразованием социальной сферы работали в 27 пилотных регионах России.

«Команды Ленинградской, Новгородской и Рязанской областей работали над профилактикой домашнего насилия. Эксперты на раннем этапе выявили, что семейное насилие имеет системный характер, а общество просто его не замечает. Регионы работают над качественным улучшением временных убежищ для жертв, переживших насилие в семье, а также борются с проблемой замалчивания в семье и табуированностью темы», — прокомментировал директор дивизиона «Качество жизни» Александр Пироженко.

Новой компетенцией РСУ стало применение инструментов сервис-дизайна, позволяющих выстраивать процессы взаимодействия граждан с государством по принципу человекоцентричности.

В школах Иркутска уже приступили к формированию у детей культуры доброжелательного взаимодействия. Региональная инициатива «Социальный театр» помогает посмотреть со стороны на поведение агрессора и ребенка, подвергшегося буллингу, а также мотивирует детей защищать одноклассников и сверстников от травли в школе.

А в Улан-Удэ приступили к изменению правил поведения в учебных заведениях и цифровой разработке экспресс-методики для использования в случае обнаружения травли в школьном коллективе. Материалы методики формируются индивидуально: учитель получает сценарий классного часа с детьми, родители — советы, как помочь ребенку, а школьники — варианты поведения в конфликтной ситуации и номера существующих служб поддержки.

Отдельная страница спецпроекта стала доступна на сайте Известий — https://asi.iz.ru.

В рамках спецпроекта журналисты МИЦ «Известия» поговорили с людьми, побывавшими в жизненных ситуациях «буллинг» и «домашнее насилие». Комментарии по необходимым мерам поддержки жертв дали профильные эксперты и представители НКО. Их рекомендации по предотвращению школьной травли и насилию в семье совпали с разработанными методами экспертов АСИ.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) — системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.

В течение 2022 года РСУ вели разработку решений по семи жизненными ситуациями: выход на пенсию, буллинг, потеря единственного кормильца, потеря здоровья, насилие в семье, потеря и поиск работы, планирование и рождение ребенка. В ноябре 2022 года добавилась еще одна жизненная ситуация «Возвращение», направленная на помощь военнослужащим и их семьям.