Американский рэп-исполнитель Аюб Бей, известный под псевдонимом Grand Daddy I.U., скончался во вторник на 55-м году жизни. Об этом сообщил 13 декабря журнал People.

Уход из жизни музыканта подтвердила его представительница на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

«Нет, я не в порядке. Я опустошена. Мне не нужно публиковать фотографии или истории, чтобы что-то рассказать», — написала она.

Официальная причина смерти рэп-исполнителя не была названа. Однако его друг, продюсер Пит Рок, сообщил, что исполнитель «мирно умер во сне».

Аюб Бей получил широкую известность в 1990 году, выпустив дебютный альбом Smooth Assassin, в который вошли его песни Something New и Sugar Free. Свой второй альбом под названием Lead Pipe исполнитель создал в 1994 году. Третий альбом Stick to the Script музыкант записал в 2007 году. Его последний сингл Stay Fly вышел в июле прошлого года.