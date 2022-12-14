Посольство России в Литве получило сообщение с угрозой подрыва здания
Посольство России в Литве получило сообщение с угрозой подрыва здания. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на литовскую полицию.
Отмечается, что работники посольства РФ в Вильнюсе 13 декабря получили сообщение, что здание посольства будет взорвано. Время предполагаемого взрыва не называлось.
«Сотрудники полиции проверили территорию посольства <...> Подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.
Полиция собрала материалы для расследования ложного сообщения об общественной опасности.
5 сентября взрыв прогремел рядом с посольством РФ в Кабуле. По информации МИД РФ, неизвестный боевик-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).