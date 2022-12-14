Задержаны причастные к гибели российских полицейских корректировщики ВСУ

Задержаны украинские корректировщики огня, причастные к гибели трех красноярских полицейских во время ракетного обстрела Херсонской области боевиками ВСУ. Об этом сообщил 14 декабря руководитель управления МВД РФ по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Трагедия произошла 9 октября. Тогда украинские войска ударили по пункту временной дислокации сотрудников полиции.

Так, по словам Речицкого, сотрудники полиции в ходе следствия установили двух человек, занимавшихся корректировкой обстрелов.

«Первым из них был задержан 17-летний гражданин Украины Роман Литвинов. Он дал признательные показания, что за денежное вознаграждение передавал своему «куратору», связанному с ВСУ, сведения о местах расположения подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области», — цитирует его «МВД-Медиа».

В дальнейшем оперативники установили еще одно лицо, предававшее украинской стороне сведения о местоположении пункта временной дислокации. Им оказался 18-летний гражданин Украины Ларион Лаврив. Он скрывался в Краснодарском крае. Молодой человек был задержан и доставлен в Херсонскую область.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

В конце октября сообщалось, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали корректировщика украинских войск, который с помощью Telegram-каналов передавал Киеву данные о дислокации российских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».