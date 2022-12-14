Форвард сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в полуфинале ЧМ-2022
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси забил пенальти в ворота сборной Хорватии во время первого тайма полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.
Мяч попал в верхний правый угол ворот. Пенальти был назначен после того, как вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего Хулиана Альвареса.
Отмечается, что это уже 16-й гол Месси в течение текущего года, который он забил, играя в составе национальной сборной. Таким образом он устанавливает свой новый рекорд по результативности в течение года за сборную страны.
Ранее 14 декабря сборная Аргентины победила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. В финале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция –— Марокко.
До этого, 11 декабря, сборная Франции обыграла команду Англии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась со счетом 2:1.