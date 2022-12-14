Более 100 единиц техники чистят волгоградские трассы от снега

В Волгоградской области на уборку трасс от снега и льда и обработку их реагентами вывели 101 единицу техники. Все дорожные службы перевели в режим готовности

Дорожную ситуацию отслеживают в круглосуточном режиме. Пока серьезных проблемных участков и заторов не обнаружено, сообщили в региональной администрации ИА «НовостиВолгограда.Ру».

В комитете транспорта и дорожного хозяйства при этом уточнили, что только за прошедшие сутки на дороги высыпали более 302 тыс. т реагентов. Автомобильные магистрали расчищают и обрабатывают автогрейдеры, погрузчики и комбинированные дорожные машины.

Наибольшее количество спецтехники привлекли для устранения последствий снегопада в центральных и южных районах области.

Сегодня, 14 декабря, Волгоград накрыл первый сильный снегопад. Столица региона встала в девятибалльных пробках. Наиболее сильные заторы — на Первой и Второй продольной магистрали, в Краснооктябрьском, Советском и Центральном районах города.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что утром в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за нелетной погоды отменили и задержали более 50 рейсов. Причина — сильный снегопад.