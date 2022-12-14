В Петербурге поезд насмерть сбил человека
В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Кушелевка поезд насмерть сбил молодого человека. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает западное транспортное управление СК РФ.
Установлено, что мужчина переходил пути на красный свет светофора, шел в капюшоне, на звуковое оповещение не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, молодой человек погиб от полученных травм.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертизы.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии», — говорится в сообщении.
13 декабря в Твери на Октябрьской железной дороге поезд сбил 93-летнюю женщину. Женщина переходила пути по служебному переходу и не услышала звук приближающегося тепловоза. В результате она получила травмы и была госпитализирована.
По факту инцидента проводится проверка.