В Хабаровском крае нашли погибшего амурского тигренка

В Хабаровском крае обнаружили мертвого амурского тигренка. Его тело нашли днем во вторник на льду ключа Хасо в Нанайском муниципальном районе. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе управления охотничьего хозяйства краевого правительства в своем Telegram-канале.

Впоследствии выяснилось, что погибшему тигренку было около одного года. Внешних повреждений обнаружено не было, однако имеются признаки истощения. Причина гибели животного выясняется.

«Останки изъяты сотрудниками полиции для производства соответствующих процессуальных действий, направления на экспертизу и установления причин его гибели», — говорится в сообщении.

5 сентября глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что на Дальнем Востоке наблюдается прирост популяции амурского тигра.

До этого, 18 марта, в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра. Тело животного обнаружили в салоне автомобиля одного из фигурантов дела.

Амурский тигр занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и России. В дикой природе этот вид обитает в основном на Дальнем Востоке, также небольшая популяция есть в Китае и, по данным из открытых источников, в Северной Корее.