Реклама
Прямой эфир
Мир
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Происшествия
В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
Армия
В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении
Общество
Первокурсник университета МВД в Ставрополе умер от ОРВИ
Общество
Большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения
Происшествия
Школьница погибла в московском метро
Мир
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском
Мир
Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому
Происшествия
В Петербурге поезд насмерть сбил человека
Общество
В Адыгее экс-главу МВД и тыловиков заподозрили в афере на 5,6 млн рублей
Мир
Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами
Туризм
В Турции с 1 января введут налог на проживание в отелях и гостевых домах

В Хабаровском крае нашли погибшего амурского тигренка

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае обнаружили мертвого амурского тигренка. Его тело нашли днем во вторник на льду ключа Хасо в Нанайском муниципальном районе. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе управления охотничьего хозяйства краевого правительства в своем Telegram-канале.

Полосатый кейс: что помогает росту популяции амурских тигров
На Дальнем Востоке заканчивается масштабный учет хищников — он проводится раз в 10 лет

Впоследствии выяснилось, что погибшему тигренку было около одного года. Внешних повреждений обнаружено не было, однако имеются признаки истощения. Причина гибели животного выясняется.

«Останки изъяты сотрудниками полиции для производства соответствующих процессуальных действий, направления на экспертизу и установления причин его гибели», — говорится в сообщении.

5 сентября глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что на Дальнем Востоке наблюдается прирост популяции амурского тигра.

До этого, 18 марта, в Хабаровском крае возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей из-за приобретения и перевозки туши амурского тигра. Тело животного обнаружили в салоне автомобиля одного из фигурантов дела.

Амурский тигр занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и России. В дикой природе этот вид обитает в основном на Дальнем Востоке, также небольшая популяция есть в Китае и, по данным из открытых источников, в Северной Корее.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022