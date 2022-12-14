В Адыгее экс-главу МВД и тыловиков заподозрили в афере на 5,6 млн рублей
Бывшего врио МВД Адыгеи Мурадина Брантова и двоих сотрудников тыла подозревают в афере на 5,6 млн рублей при выполнении госзаказа по строительству ведомственных зданий. Об этом 14 декабря сообщил источник «Известий».
По его словам, материалы на бывших сотрудников полиции поступили в Следственный комитет.
По версии следствия, подозреваемые необоснованно завысили стоимость возведения зданий районного ОМВД и ИВС, неправомерно включив в начальную стоимость контракта проектные и изыскательские работы.
В 2021 году Брантов утвердил документ, а до этого его подписали бывший замруководителя тылового отдела республиканского МВД Каплан Кудаев и экс-начальник тыла ведомства Альберт Шехов.
Брантова уволили из МВД по выслуге лет летом 2021 года, Кудаев по той же причине ушел на пенсию в мае текущего года. Шехов освобожден от должности в июле.
Следственный комитет примет процессуальной решение по итогам доследственной проверки.
В июле Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями.
Умнов, Абакумов, а также начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов были задержаны 6 июля.
Как рассказали «Известиям» в МВД РФ, трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.