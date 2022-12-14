Пушилин рассказал о скором принятии Конституции ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что Конституция ДНР будет принята в ближайшее время и статус украинского языка в ней не обсуждался, рассказал он в беседе с «РИА Новости».

«Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия Конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти», — отметил он.

Пушилин отметил, что взаимодействие между региональными органами будет прописано не только в рамках федерального закона, но и в законах непосредственно ДНР. Он также добавил, что вопрос статуса украинского языка в рамках проработки Конституции не обсуждался.

«Что касается украинского языка, то этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен», — резюмировал врио главы региона.

Ранее, 4 декабря, председатель народного совета ДНР Владимир Бидёвка рассказал о том, что парламент республики планирует принять новую Конституцию до конца этого года. По его словам, подготовка проекта документа на завершающей стадии, идут финальные согласования.

Конституция ДНР была принята 14 мая 2014 года — после провозглашения суверенитета республики на основании референдума, прошедшего 11 мая того же года. В 2022 году 30 сентября ДНР вступила в состав России в статусе республики, что, согласно Основному закону РФ, предполагает наличие собственной Конституции и законодательства.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют за собой названия, государственным языком в них признается русский, а жители становятся гражданами РФ.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».