На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском
Газопроводы и линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины. Об этом заявил 14 декабря глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, в Никополе повреждения получили несколько частных домов, станция технического обслуживания, газопровод и ЛЭП. В Марганце повреждено около 10 частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети.
Пострадавших нет.
Накануне воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. 12 декабря глава государства Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры страны.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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