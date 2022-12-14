Реклама
Прямой эфир
Мир
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Происшествия
В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
Армия
В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении
Общество
Первокурсник университета МВД в Ставрополе умер от ОРВИ
Общество
Большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения
Происшествия
Школьница погибла в московском метро
Мир
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском
Мир
Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому
Происшествия
В Петербурге поезд насмерть сбил человека
Общество
В Адыгее экс-главу МВД и тыловиков заподозрили в афере на 5,6 млн рублей
Мир
Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами
Туризм
В Турции с 1 января введут налог на проживание в отелях и гостевых домах
Сюжет:

На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопроводы и линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины. Об этом заявил 14 декабря глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
ВКС России уничтожили цеха предприятий в Запорожье и Днепропетровской области

По его словам, в Никополе повреждения получили несколько частных домов, станция технического обслуживания, газопровод и ЛЭП. В Марганце повреждено около 10 частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети.

Пострадавших нет.

Накануне воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. 12 декабря глава государства Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры страны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022