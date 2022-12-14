Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева — центре украинской столицы, спецслужбы выехали на место происшествия. Об этом 14 декабря в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы», — сообщил он.
Также Кличко написал спустя некоторое время, что в Киевской области и над мегаполисом средства противовоздушной обороны якобы сбили 10 дронов.
О взрывах в центре и на окраинах Киева утром в среду также сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.
В Киевской администрации сообщили о возможной работе системы противовоздушной обороны, добавляет «Газета.Ru».
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