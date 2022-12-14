Реклама
Прямой эфир
Мир
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Происшествия
В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
Армия
В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении
Общество
Первокурсник университета МВД в Ставрополе умер от ОРВИ
Общество
Большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения
Происшествия
Школьница погибла в московском метро
Мир
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском
Мир
Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому
Происшествия
В Петербурге поезд насмерть сбил человека
Общество
В Адыгее экс-главу МВД и тыловиков заподозрили в афере на 5,6 млн рублей
Мир
Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами
Туризм
В Турции с 1 января введут налог на проживание в отелях и гостевых домах
Сюжет:

Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева — центре украинской столицы, спецслужбы выехали на место происшествия. Об этом 14 декабря в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

«Взрывы в Шевченковском районе столицы», — сообщил он.

Также Кличко написал спустя некоторое время, что в Киевской области и над мегаполисом средства противовоздушной обороны якобы сбили 10 дронов.

О взрывах в центре и на окраинах Киева утром в среду также сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

В Киевской администрации сообщили о возможной работе системы противовоздушной обороны, добавляет «Газета.Ru».

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022