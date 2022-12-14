Медики Челябинской области смогут без ключей попадать в подъезды домов

В Челябинской области все подъезды жилых домов сделают доступными для врачей скорой помощи и участковых терапевтов. Это обеспечит оператор домофонов.

В пресс-службе компании «Интерсвязь» ИА «Ура.ру» сообщили, что новый порядок начнет действовать до конца декабря. Там отметили, что в самом Челябинске система работает уже 2,5 года. За это время медики воспользовались такой возможностью более 11 тыс. раз.

Терапевты пользуются приложением «Интерсвязь. Умный город», а для врачей скорой помощи разработали специальное приложение. Медик экстренной службы может открыть дверь подъезда, позвонив диспетчеру по телефону или нажать кнопку напротив адреса на планшете.